Apecchio in festa dal 5 al 7 ottobre con tartufo bianco e birra artigianale

Da un’acqua sorgiva di straordinaria qualità possono nascere due delizie della tavola molto diverse fra loro: il re del bosco e una frizzante bevanda. Apecchio, suggestivo centro dell’entroterra pesarese alle falde dell’Appennino, è nota in tutte le Marche come la “Città del tartufo” e la “Città della birra”: specialità da scoprire dal 5 al 7 ottobre alla 36esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo e dei prodotti del bosco-Alogastronomia.

Apecchio in festa con tartufo bianco

Per tutta la durata della manifestazione, i vicoli e le piazzette del centro storico si animeranno di stand e di colorate osterie, che offriranno ai turisti gustosi piatti locali al tartufo e non solo. Il ricco cartellone dell’evento prevede degustazioni guidate nella Casa dell’Alogastronomia, performance artistiche ed artigianali, spettacoli per bambini, musica dal vivo per le vie del centro storico, cooking show, giochi di strada tradizionali, trekking e pedalate del gusto. Sabato sono in programma degustazioni audio guidate “Rossini Gourmet” e, nel pomeriggio, “Gianni Ippoliti incontra Gioacchino Rossini nel borgo degli Ubaldini”; la domenica sarà la volta di un talk-cooking show coordinato da un ospite a sorpresa e dell’incoronazione di “Re Tartufo 2018”. Sede di tappa del Grand Tour delle Marche varato da Tipicità ed Anci Marche, lo stuzzicante weekend apecchiese fa parte della serie di esperienze autentiche fruibili anche attraverso apposite combinazioni presenti nella piattaforma di Tipicità.

Cesena c'è lo street food

Lo street food sarà invece grande protagonista a Cesena, che aprirà le sue porte dal 5 al 7 ottobreper il Festival Internazionale del Cibo di Strada. Tutti i giorni dalle 12 fino a tarda sera, con accesso libero, i più golosi potranno curiosare fra i banchi di oltre 30 isole del gusto, in rappresentanza di numerose regioni italiane - dall’Abruzzo alla Sicilia, dalla Puglia alla Toscana, fino alle Marche, alla Basilicata e alla Campania - e di tanti Paesi del Mondo: dall’Ecuador al Venezuela, dal Messico all’India, dalla Grecia al Giappone, fino al Marocco, al Perù e all’Argentina. Non mancherà lo spazio dedicato a birre, vini e bevande provenienti dai Paesi partecipanti, alle pietanze gluten free e ad incontri, talk food, degustazioni, esposizioni, street art, musica e spettacoli teatrali.

Ottobrata Zafferanese

Riscendendo la Penisola di tanti chilometri fino a Zafferana Etnea (Catania), i migliori prodotti dell’isola saranno in mostra all’Ottobrata Zafferanese dal 7 e per tutte le domeniche del mese. Tutto partì all'inizio degli anni Ottanta come una semplice mostra-mercato di prodotti tipici: oggi la kermesse attira migliaia di visitatori da tutta la provincia di Catania e non solo. Sarà un’occasione per assaggiare e conoscere il processo produttivo dell’uva, del vino, della mostarda e del miele dell’Etna, fino ai funghi porcini, le castagne, l’olio, le olive e le conserve. Saranno in vetrina i prodotti artigianali dell’isola, con tutto il percorso che attraversa il centro storico impreziosito dalle mostre degli antichi mestieri ormai in via di estinzione. Si tratta insomma di una manifestazione ricca di sfaccettature, che affianca alle sagre dibattiti, proiezioni di documentari sull'Etna, escursioni alla scoperta dei luoghi più affascinanti del territorio, esibizioni di gruppi musicali e mostre fotografiche.