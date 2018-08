Anziano investito su striscie a Milano: 29enne è senza patente

Milano, 11 ago. (askanews) - E' senza patente il 29enne che, a bordo di uno scooter, verso le 7 di questa mattina ha investito e ucciso un pensionato di 76 anni che stava attraversando sulle striscie via Comasina a Milano. Lo hanno accertato gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per fare i rilievi e ricostruire la dinamica del gravissimo incidente.Il 29enne, che nell'impatto ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, è stato trasportato dal 118 in codice verde all'ospedale Sacco ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L'uomo è stato sottoposto anche ai test per evidenziare l'eventuale assunzione di alcol e droga.