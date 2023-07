Anziana uccisa in Friuli: oggi l'autopsia

(ANSA) - TRIESTE, 21 LUG - E' iniziata nel primo pomeriggio di oggi l'autopsia sulle spoglie mortali di Benita Gasparini, la donna di 89 anni uccisa a coltellate nella propria abitazione di Pantianicco (Udine). Dell'esame è stato incaricato l'anatomopatologo Carlo Moreschi.

Nel frattempo, proseguono i rilievi del reparto scientifico dell'Arma per cercare di risalire all'autore del delitto: ai due figli, che hanno soccorso per primi la madre, sono stati sequestrati abiti e auto, ma non sono indagati. Il materiale sarà analizzato per cercare sugli oggetti eventuali tracce dell'assassino, che potrebbero essere rimaste sulla scena del crimine, entrando poi accidentalmente in contatto coi primi soccorritori. Dalla Procura di Udine c'è il massimo riserbo. Un silenzio che qualcuno ipotizza possa essere il preludio a una svolta nel caso già nelle prossime ore. (ANSA). .