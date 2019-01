Anziana uccisa con un'ascia, fermato il fratello

Genova, 21 gen. (askanews) - Una donna di 71 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Arma di Taggia, in provincia di Imperia. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata uccisa con un colpo d'ascia.Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sanremo, in collaborazione con i colleghi di Arma di Taggia, che hanno fermato il fratello della donna, un uomo di 62 anni, portato in caserma per essere interrogato.Le cause e l'esatta dinamica dell'omicidio sono ancora da accertare.