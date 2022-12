Anziana muore sbranata dai suoi cani nel Modenese: i due cani avevano già aggredito

Una donna di 68 anni Iolanda Besutti, per cause ancora in corso di accertamento, è stata sbranata dai suoi due cani. E' successo in un'abitazione di Concordia, nel Modenese. Sul posto sono intervenuti subito i pompieri con più squadre oltre al 118. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Baggiovara, ma è deceduta durante il trasporto. Si tratta di due rottweiler, ma non è chiara la dinamica per cui hanno aggredito la donna, una pensionata.

I due rottweiler lo scorso febbraio avevano già aggredito un giardiniere. I cani, di uno e quattro anni, ferirono gravemente l'uomo alle gambe e alle braccia, costringendolo a due interventi chirurgici durati diverse ore.