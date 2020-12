Anziana morta in casa, si procede per omicidio

(ANSA) - MONTECASSIANO, 25 DIC - Una donna di 78 anni è stata trovata morta la notte scorsa, dopo una rapina in casa, secondo quanto riferito dai suoi familiari, il cui racconto è al vaglio dei carabinieri. La Procura di Macerata procede per omicidio. Rosina Cassetti, questo il nome della vittima, è stata trovata ieri sera sul pavimento della cucina di una villetta a schiera in via Pertini a Montecassiano (Macerata), dove viveva con il marito, la figlia e un nipote. Secondo il racconto dei familiari, un uomo si sarebbe introdotto in casa, avrebbe immobilizzato la figlia e chiuso il marito in bagno. A liberarli sarebbe stato il nipote al ritorno a casa. I carabinieri indagano senza escludere nessuna ipotesi. Marito, figlia e nipote della vittima sono stati sentiti separatamente dagli investigatori la scorsa notte. (ANSA).