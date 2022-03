Anticipo di Primavera in arrivo: arriva l'anticiclone subtropicale, clima mite con picchi di oltre 20°C

Ci aspetta un inizio di settimana con clima mite. Correnti decisamente calde di origine subtropicale stanno arrivando nel nostro Paese. Le conseguenze saranno un netto rialzo termico ma anche la formazione di nubi basse e/o nebbie. Purtroppo continuerà il problema della siccità per il Nord Italia.

Temperature in aumento

Temperature in graduale, ma costante aumento da martedì 15 marzo con punte fino a 18°C in Pianura Padana (Milano e Bologna), ma anche fino a 22-23°C sulle valli del Trentino Alto Adige; 15-17°C si registreranno facilmente anche al Centro-Sud, come a Roma, Napoli, Bari, Palermo e fino a 20-21°C in Sardegna. L'alta pressione sub-tropicale non porterà soltanto un breve assaggio di primavera, ma i venti caldi provenienti direttamente dal deserto del Sahara trasporteranno anche grosse quantità di sabbia".

Meteo martedì

Cielo che sul Nord Italia sarà disturbato da parecchia nuvolosità, generalmente medio-alta, ma le precipitazioni saranno scarse e limitate alle Alpi di confine Nord-occidentali con la neve che cadrà solo dai 1200-1400m in su. Andrà decisamente meglio altrove. Al Centro-Sud sarà il sole a farla da padrone sebbene non mancherà qualche nube di passaggio, specie sulle coste ioniche calabresi e pugliesi. Nuvolosità anche sul Cagliaritano. Temperature in deciso rialzo, soprattutto al Sud. Le massime saranno generalmente comprese tra 13°C e 16°C ma sulle pianure della Sardegna, Sicilia, Lazio e Toscana non sono escluse punte di 18°C in pieno giorno. Attenzione ai forti venti di Scirocco sulla Sardegna.

Meteo mercoledì

Ulteriore scaldata dell'anticiclone subtropicale sul nostro Paese con il primo tepore primaverile. I cieli però risulteranno ancora sporchi dalle nubi, specie al Nord. Non mancheranno delle pioviggini tra Liguria ed alta Toscana. Nebbie invece nelle prime ore del mattino sulle pianure venete, friulane e tra Lazio settentrionale, Umbria e Grossetano. Più soleggiato su Alpi, adriatiche Centro-meridionali, basso Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. A tratti nuvoloso invece sulle due isole Maggiori, meglio su Palermitano, Messinese e Sassarese. Temperature in ulteriore rialzo, massime che localmente toccheranno i 20°C, in particolare sui fondovalle del Trentino Alto Adige, pianure settentrionali, laziali e pugliesi. Picchi di 20-22°C sul Nord della Sardegna. Ancora ventoso di Scirocco su quest'ultima.

Previsioni fine settimana

Quanto al prossimo weekend, quello dell'equinozio di primavera, "probabilmente, stando alle ultime emissioni dei modelli meteorologici, avrà un sapore tutt'altro che primaverile .La bassa pressione complice di questa risalita di correnti decisamente calde per il periodo, potrebbe nel fine settimana avvicinarsi all'Italia causando un peggioramento delle condizioni meteo, specie sulle due Isole Maggiori, e un netto rinforzo della ventilazione.