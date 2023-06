Al via la prima ondata di caldo africano: fino a oltre 35°C nei prossimi giorni: i dettagli

Sul Mediterraneo centrale e sull'Italia continua a rinforzarsi l'anticiclone africano che ci accompagnerà nel corso della prima parte della settimana. L'alta pressione diventerà ogni giorno sempre più robusta e favorirà non solo tempo in gran parte stabile e soleggiato, ma anche caldo via via più intenso, tanto che ci troveremo nel mezzo della prima fiammata africana dell'estate 2023.

In prossimità dell'arco alpino però giungeranno infiltrazioni umide dalla Penisola Iberica e dalla Francia, responsabili di qualche rovescio o temporale di calore che di tanto in tanto potrà sconfinare alle adiacenti zone della Val Padana. L'anticiclone tuttavia non sembra essere troppo longevo e già a partire da giovedì subirà probabilmente un attacco ad opera di una perturbazione atlantica che raggiungerà l'Italia a partire dalle regioni settentrionali, con piogge, temporali e un deciso ridimensionamento delle temperature. Ecco nel dettaglio cosa accadrà.

METEO MARTEDI'. Tempo stabile e generalmente soleggiato sull'Italia, pur con il passaggio di alcune velature sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio consueta variabilità in formazione sulle zone alpine, associata a qualche rovescio o isolato temporale più probabile su Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Temperature in ulteriore aumento, picchi di 38°C sulle zone interne della Sardegna, 34/35°C su quelle del Catanese e del Cosentino, 33° su Val Padana, Tavoliere, Materano.

METEO MERCOLEDI'. Sarà un'altra giornata contraddistinta dall'anticiclone africano con tempo stabile e soleggiato. Le solite eccezioni saranno rappresentate dal passaggio di velature al Centro-Nord, sottili e che si limiteranno ad offuscare di tanto in tanto il sole, e da una certa variabilità diurna sulle Alpi che darà luogo a qualche rovescio di calore. Farà ancora più caldo, tanto che sulle zone interne della Sardegna si potranno raggiungere punte di 39/40°C, 37°C sul Catanese interno, Cosentino e Tavoliere, 34/35°C in Val Padana.

TENDENZA DA GIOVEDI'. Indebolimento dell'anticiclone a partire da giovedì 22 e graduale deterioramento del tempo nel corso della giornata al Nordovest, con piogge e temporali localmente intensi in estensione a Lombardia e Triveneto entro sera. Meno coinvolti i settori padani a sud del Po. Sul resto d'Italia tempo stabile e caldo in ulteriore intensificazione.

Venerdì 23 nuovo impulso instabile da nordovest con rovesci e temporali sul Triveneto ed Emilia Romagna, in estensione nel weekend al Centro-Sud, coinvolgendo soprattutto il versante adriatico. Temperature in calo venerdì a partire dal Centro-Nord. Si tratta però di una tendenza che potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni, a causa della distanza temporale. Vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.