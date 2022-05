Prove d’estate: arriva l'anticiclone subtropicale, punte fino a 30°C. Ecco quanto durerà

Anticipo d’estate in arrivo grazie all’anticiclone nord africano che in questo inizio di settimana favorirà una maggior stabilizzazione del tempo e un aumento delle temperature. Il rialzo termico coinvolgerà tutta Italia, soprattutto il Nord, dove entro mercoledì si potranno sfiorare punte di 28/30°C. Un residuo afflusso di correnti settentrionali, tuttavia, sarà ancora causa di una certa instabilità diurna sulle zone interne del Centro-Sud, dove è attesa la formazione di alcuni acquazzoni o temporali che si esauriranno nelle ore serali.

Sole quasi ovunque

Iniziali condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutta Italia, ad eccezione di una certa variabilità sulle isole maggiori, anche con locali piovaschi in Sicilia sul Siracusano. In giornata il bel tempo si alternerà ad una certa instabilità diurna che si genererà sull'Appennino centro-meridionale e sulle zone interne delle isole maggiori, con rovesci e temporali che sconfineranno localmente alle coste della Campania e dell'alta Calabria tirrenica, esaurendosi in serata. Lieve variabilità diurna attesa inoltre sulle Prealpi venete, con possibilità di isolati e brevi piovaschi in rapido esaurimento. Ventilazione debole o moderata settentrionale, temperature in aumento su tutte le regioni.

Probabili piogge sulle Isole maggiori

Condizioni anticicloniche con tempo inizialmente stabile e soleggiato e cieli solo localmente offuscati da alcune sottili velature in transito tra Alpi e Val Padana. Nel corso della giornata sviluppo di nubi cumuliformi in prossimità delle zone montuose e su quelle interne delle isole maggiori, con qualche rovescio o isolato temporale che si formerà sulla dorsale appenninica meridionale e sui rilievi di Sardegna e Sicilia, esaurendosi entro sera. Nel corso del pomeriggio parziale aumento della nuvolosità sulla costa ligure di Levante e dell'alta Toscana, per l'arrivo di nubi basse marittime. Venti deboli variabili o settentrionali, tendenti a provenire da sudovest sul Mar Ligure. Temperature in ulteriore aumento, con locali punte di 28/30°C sulla Val Padana.

Da giovedì temperature in aumento

Ulteriore rinforzo dell'anticiclone nella seconda parte della settimana e tempo generalmente stabile sull'Italia con prevalenza di sole. Nelle ore pomeridiane, tuttavia, sarà sempre possibile un lieve variabilità in prossimità delle Alpi orientali e dell'Appennino meridionale, con isolati fenomeni in assorbimento entro sera. Aumenteranno ancora le temperature su tutta Italia.