L’alta pressione delle Azzorre piomba sull’Italia. Dopo diversi giorni caratterizzati da clima invernale e temperature sotto media, la situazione volge verso un netto seppur temporaneo capovolgimento. L'arrivo di aria più stabile e mite determinerà una serie di giornate stabili e per lo più soleggiate ma non senza qualche insidia.

Attenzione alla nebbia

Due le condizioni di contorno che potranno rendere poco apprezzabile questa fase di bel tempo. La prima sarà senz'altro rappresentata dalle nebbie che tenderanno a ripresentarsi e a rinforzare sulle pianure del Nord risultando a tratti anche persistenti. La seconda delle infiltrazioni di aria più fredda dall'Europa orientale che manterranno ancora attiva una certa nuvolosità sulle regioni estreme meridionali, soprattutto lungo l'Adriatico.

Le temperature

Dal punto di vista climatico avremo un sostanziale cambiamento nel quadro termico con temperature meno uniformi e spesso caratterizzate da notevoli inversioni termiche. Questo perché mentre lo zero termico salirà fino a sfiorare i 3000m sulle Alpi centro occidentali e l'Appennino, l'aria fredda intrappolata nei bassi strati non si scalderà. Avremo dunque specie di notte e al primo mattino valori negativi in pianura e nelle valli e valori positivi in quota.

Le previsioni per Natale

I primi tentativi di smantellare il dominio anticiclonico a arriveranno dall'Europa orientale intorno al 17-18 dicembre. Saranno ancora infiltrazioni di aria fredda, aria fredda che poi potrebbe rincarare la dose nel periodo successivo, sotto Natale. Quindi all'incirca una settimana o poco più ma i tempi saranno variabili da Nord a Sud..