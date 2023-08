La settimana inizia con caldo intenso e locali temporali, temperature in salita fino a 40°C

Caldo e afa su tutta l'Italia. L'anticiclone africano Nerone non ne vuol sapere di abbandonare l'Italia e così sta preparando l’ultima fiammata dell’estate 2023. Il perdurare della stasi anticiclonica farà salire ulteriormente le temperature al Nord e al Centro, soprattutto su Valpana centro occidentale, Toscana, Umbria e Lazio dove si potrebbero toccare punte di 40°C o persino di più. Per almeno 5 giorni consecutivi farà molto caldo anche in Sardegna e in misura minore al Sud dove avremo qualche picco di 36/37°C.

Locali temporali

Caldo intenso ma anche temporali pomeridiani. Al momento le zone più esposte sembrano essere i rilievi della Sicilia, quelli della Calabria e quelli della Campania meridionale. A rischio anche le coste della bassa provincia salernitana, della Calabria tirrenica e a tratti della Sicilia settentrionale. Al Nord e al Centro i fenomeni diurni dovrebbero essere completamente scongiurati per gli alti valori barici, tuttavia non si esclude qualche spot molto isolato fino a mercoledì strettamente sulla cerchia alpina.

Da giovedì instabilità diffusa

Giovedì ci potrebbe essere qualche temporale pomeridiano in più che dovrebbero iniziare ad interessare i settori alpini poi tra venerdì e sabato i fenomeni di instabilità diurna o serale dovrebbero diventare più diffusi e a tratti interessare anche i settori di pianura. In questo frangente a causa delle temperature ancora molto alte che si registreranno i temporali potrebbero risultare anche violenti e associati a grandine. Contemporaneamente il piccolo minimo di bassa pressione alle latitudini meridionali eserciterà ancora una certa influenza sul tempo del Sud. Nelle ore pomeridiane saranno ancora possibili dei temporali tra Campania, Calabria e Sicilia, qualcosa di molto simile a quello che capiterà nella prima parte della settimana.

Le previsioni del fine settimana

Ma il cambio di scenario vero e proprio è atteso solo a partire dalla domenica grazie a un fronte atlantico ben organizzato che transiterà sull'Italia portando forte maltempo dapprima al Nord, poi all'inizio della settimana successiva e quindi tra il 28 e il 30 anche al Centro Sud. Sarà questo fronte a mettere definitivamente un punto alla terza ondata di caldo dell'estate.