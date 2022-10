L’anticiclone africano riprende il sopravvento, in Italia caldo anomalo con temperature fino a 32C°

Le previsioni meteo di questo inizio di settimana annunciano il ritorno prepotente l’alta pressione su tutta la Penisola. Dopo qualche pioggella al Nord, il tempo si stabilizzerà ovunque fino alla fine del mese. Dunque quelle di oggi saranno probabilmente le ultime piogge del mese di ottobre. Da mercoledì il tempo sarà più stabile e il clima molto caldo per il periodo su tutta l’Italia.

Temperature anomale

Nei prossimi giorni assisteremo a delle anomalie di temperatura: fino a +6/+8°C su quasi tutta l’Italia. Questo significa che di giorno si raggiungeranno facilmente i 26-27°C da Nord a Sud, e sulle due Isole maggiori questi valori verranno superati fino a superare anche i 30-32°C nelle zone interne. Queste anomalie rientrano nel quadro più ampio dei cambiamenti climatici, con le temperature in costante aumento in tutte le stagioni: si tratta di un trend iniziato ormai da qualche decennio (inizialmente in modo lento) e che ha subito una forte accelerata proprio negli ultimissimi anni.

Le previsioni di lunedì

In questo lunedì piogge e rovesci anche temporaleschi si limiteranno ad interessare le Alpi, Prealpi, alte pianure e a tratti il Levante Ligure, mentre sul resto d'Italia prevarrà l'azione stabilizzante dell'anticiclone africano, responsabile di clima molto caldo per il periodo con temperature massime che potranno anche toccare i 30°C su tratti delle zone interne delle isole maggiori, della Calabria ionica e sul Tavoliere delle Puglie.

Il meteo di martedì

Martedì un residuo flusso umido sudoccidentale continuerà a lambire il Nord Italia generando le ultime piogge su Alpi orientali e Levante Ligure, mentre sul resto dello Stivale il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso con clima sempre molto caldo, eccessivamente caldo per il periodo. Sono attesi picchi di circa 30°C sulle zone interne delle isole maggiori, Calabria ionica e zone interne della Puglia.

Mercoledì, caldo ovunque

Mercoledì l'anticiclone africano riceverà un'ulteriore spinta verso nord e darà luogo ad una giornata stabile su tutta Italia, in prevalenza soleggiata a parte qualche annuvolamento o banco di nebbia su Pianura Padana e Toscana. Continuerà a far caldo, anche se sul Sud peninsulare si perderanno alcuni gradi, ma le temperature si manterranno ovunque molto superiori alla media, prolungando la fase climatica eccezionale che sta caratterizzando il mese di ottobre. E per novembre non ci sono buone notizie; le ultime elaborazioni dei principali modelli meteorologici non lasciano dubbi. Sarà la volta dell’anticiclone di Halloween: un nuovo e vasto campo di alta pressione che continuerà a proteggere l’Italia.