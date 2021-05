L'estate prova a decollare, in arrivo il primo vero caldo e sarà pure afoso

Finalmente l'estate è in arrivo. Dopo un lungo periodo caratterizzato da condizioni di tempo spiccatamente instabile, l'alta pressione africana inizierà ad espandersi con sempre maggiore decisione verso l'Italia. Tuttavia tra mercoledì 2 festa della Repubblica e giovedì 3 giugno una modesta perturbazione porterà qualche temporale a ridosso dei rilievi alpini e sulla Sicilia interna, mentre sul resto del Paese le cose andranno decisamente meglio con le temperature che tenderanno ad aumentare con maggiore convinzione.

2 giugno sole prevalente e poche piogge

La Festa della Repubblica trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente su gran parte dell'Italia anche se non mancheranno alcune eccezioni” – conferma Ferrara di 3bmeteo.com - “in particolare su Sardegna e Sicilia è attesa maggiore variabilità con rischio anche per qualche occasionale acquazzone, ma il sole non mancherà anche su queste zone. Un po' di variabilità potrà interessare anche Alpi, Prealpi, Appennino e Piemonte, ma con al più precipitazioni sporadiche e di breve durata”.

Venerdì arriva il vero caldo estivo

Con la progressiva espansione dell'anticiclone verso l'Italia, avremo anche un generale rialzo delle temperature. Le temperature aumenteranno già da martedì-mercoledì ma perché il termometro raggiunga la soglia dei 30°C si dovrà aspettare giovedì. Primi picchi di 30-31°C tra Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia Romagna, 32°C in Sardegna nell'Iglesiente. Altrove valori in linea col periodo o leggermente superiori tra Puglia e Basilicata.

Le giornate più calde

Venerdì e sabato saranno i giorni più caldi di questa ondata. Picchi di 32-33°C tra Piemonte bassa Lombardia ed Emilia Romagna, 32°C anche in Toscana e Umbria, poco inferiori su Marche e Abruzzo. Ancora caldo in Sardegna ma con un lieve calo sabato. Temperature in aumento anche al Sud, picchi di 31-32°C tra Puglia e Basilicata. Condizioni di caldo afoso interesseranno tutte le zone tirreniche, la Valpadana e le Isole Maggiori. Se verrà confermata la fase di instabilità del weekend le temperature inizieranno a scendere domenica a iniziare dalle regioni centro settentrionali. Sarà una diminuzione contenuta, i valori resteranno comunque molto miti.