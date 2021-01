ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna con Rt a 1.02, resterà gialla

(ANSA) - CAGLIARI, 08 GEN - La Sardegna, nell'ultima settimana, ha fatto registrare un valore dell'Rt puntuale di 1.02, ma da lunedì prossimo e fino al 15 gennaio dovrebbe tornare in fascia gialla, com'era prima del lockdown di Natale. E' quanto risulta dai dati dell'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute e Iss. Le regioni con il valore dell'Rt puntuale più alto sono la Lombardia e il Molise (entrambe a 1.27), seguite dalla Calabria (1.14). Il valore più basso, invece, lo ha fatto registrare la Provincia autonoma di Bolzano con 0.81. Intanto l'Isola sta recuperando sulla vaccinazione anti-Covid. "Oggi contiamo di arrivare al 40% delle inoculazioni sul totale", ha annunciato l'assessore della Sanità Mario Nieddu. Questa mattina la Sardegna era risalita dal penultimo al quartultimo posto con 32,8% di dosi somministrate, pari a 6.463 rispetto alle 19.680 consegnate. Agli ultimi tre posti ci sono Calabria, Lombardia e Provincia autonoma di Trento. Per quanto riguarda i nuovi casi di positività, nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale ne sono stati rilevati 243 (33.188 in totale dall'inizio dell'emergenza). Si registrano anche 15 morti, 810 il numero complessivo. In totale sono stati eseguiti 502.097 tamponi con un incremento di 2.752 test. Sale la pressione negli ospedali: 504 i pazienti ricoverati in reparti non intensivi (+12), 50 (+2) quelli in intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.511, mentre i guariti toccano complessivamente quota 15.018 (+243). Lunedì 11 e martedì 12 gennaio a Tortolì e in altri 22 Comuni dell'Ogliastra ci sarà la seconda fase dello screening "Sardi e Sicuri" organizzato dalla Regione con la collaborazione di Andrea Crisanti, microbiologo e ordinario dell'Università di Padova. Nel contempo l'Ats, sotto il coordinamento del commissario Massimo Temussi, sta approntando il calendario per allargare i test ad altri territori dell'Isola con l'obiettivo di spezzare in sei mesi la catena dei contagi individuando i casi positivi. Sul tavolo c'è l'ipotesi di proseguire con la provincia di Nuoro, e magari affiancarne un'altra, probabilmente il Medio Campidano. (ANSA).