ANSA-IL-PUNTO/COVID:Sardegna punta a ritornare bianca

(ANSA) - CAGLIARI, 12 MAG - Dopo tre settimane in zona rossa e due in arancione la Sardegna potrebbe arrivare a fine maggio, al via ufficiale della stagione estiva, lasciandosi alle spalle le restrizioni per il Covid. In questo momento, infatti, l'Isola si trova a cavallo tra la fascia gialla e quella bianca, grazie a numeri sempre più confortanti e un indice di poco oltre i 50 casi per 100mila abitanti, stimato nella settimana che va dal 3 al 9 maggio, ossia quella che sarà presa in considerazione dal monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità in vista della prossima cabina di regia di venerdì. E proprio il 14 maggio si attende il cambio di colore da lunedì 17 per la Sardegna che mostra già da due settimane numeri da zona gialla. Resta, infatti, stabile sotto i 100 casi la curva dei contagi Covid. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 96 nuovi casi con 5.004 tamponi effettuati nelle 24 ore ed un tasso di positività dell'1,9%. Si registrano anche 5 decessi e continuano a svuotarsi gli ospedali. Sono 254 (-20) i pazienti attualmente ricoverati in reparti non intensivi, 38 (-2) quelli in terapia intensiva. E mentre si registra una frenata nella campagna di vaccinazione con sole 6.715 dosi somministrate nelle ultime 24 ore, l'Ats fa sapere di essere pronta ad ampliare il target delle adesioni: venerdì 14 si passerà al sistema di prenotazione di Poste e con il via alle adesioni per gli over 50, ma già da lunedì 17 potrebbe essere la volta degli over 40. Nel frattempo la regione apre un nuovo hub con una potenzialità di 1000 dosi al giorno a San Gavino, mentre si registra la protesta della sindaca di Lodè Antonella Canu: "Il piano vaccinale a Lodè è stato bloccato dall'Ats che ha annullato la data del 15 maggio, quando, nel Punto vaccinale mobile del paese, si sarebbero dovuti essere vaccinare gli ultraottantenni e soggetti fragili", denuncia pubblicamente. (ANSA).