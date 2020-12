ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, calo contagi e record guariti

(ANSA) - CAGLIARI, 10 DIC - Calo dei contagi nelle ultime 24 ore, ma il report settimanale della Fondazione Gimbe segnala che la Sardegna è una delle poche regioni in cui aumentano i positivi nel rapporto con gli abitanti (100mila) ed è quarta in Italia nelle percentuali di incremento di casi di Covid, con il 13,2%. Ma è anche una delle cinque aree in cui non sono stati ridotti i casi testati, sempre per 100.000 abitanti: i controlli nell'ultima settimana sono stati 1.348. Sul fronte ospedali, si conferma la criticità nelle terapie intensive (34% di posti occupati contro il limite fissato al 30%), sotto soglia invece i reparti non intensivi (37%). Gli ultimi dati diffusi dall'Unità di crisi regionale registrano una leggera contrazione di positivi: 248 nuovi casi, 5 in più rispetto a ieri. Si contano purtroppo altre 7 vittime, il totale è di 556 da inizio emergenza. Non ancora conteggiato il decesso del parraco di Talana Vincenzo Pirarba, 79 anni. Il sacerdote era scampato ad un brutale tentativo di rapina che lo aveva costretto al ricovero in ospedale: il Covid non lo ha risparmiato. Continua a crescere anche il numero dei pazienti guariti, 410 in un giorno. Novità a Nuoro. Ad oltre un mese dall'allestimento nel piazzale del San Francesco, l'ospedale da campo della Croce Rossa è finalmente operativo con una capienza massima di 20 posti letto Covid. Nel pomeriggio il trasferimento dei primi tre pazienti. La struttura supporterà l'attività dei reparti del San Francesco già riservati alle cure dei positivi: due terapie intensive e due di degenza ordinaria, più i malati ricoverati al Pronto soccorso. Nell'ospedale da campo presteranno servizio 5 ufficiali e 6 sottufficiali medici dell'Esercito, 6 infermieri e 4 opertaori socio sdanitari della Assl di Nuoro. Resta il nodo dei Pronto soccorso (quello di Oristano è ancora chiuso). A lanciare l'ultimo allarme sono i Progressisti che hanno presentato una proposta in commissione Sanità del Consiglio regionale per "azioni e soluzioni immediate". (ANSA).