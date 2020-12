ANSA-IL-PUNTO/COVID: risale la curva dei contagi in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 23 DIC - Torna a crescere la curva dei contagi in Sardegna e resta sempre alto il numero dei decessi. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 269 nuovi casi. Si registrano anche 8 decessi (689 in tutto). Tra le vittime c'è anche il primo infermiere sardo, Gigi Lobina, 57 anni, era ricoverato all'ospedale Santissima Trinità, il Covid hospital di Cagliari. Nel pomeriggio i colleghi si sono fermati per un saluto commosso al suono delle sirene: un lungo applauso per un uomo stimato da tutti. "La nostra prima vittima, un infermiere simbolo di questa pandemia - sottolinea il direttore sanitario Sergio Marracini - La sua storia è stata un grande esempio di servizio. Grazie da tutti noi". Nonostante oggi la pressione sugli ospedali sia calata, la Sardegna rimane sorvegliata speciale. Secondo il report della Fondazione Gimbe, l'Isola nell'ultima settimana ha il primato per incremento dei casi di Covid con un più 8%. Situazione in peggioramento anche per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti: sono 968. Meglio gli altri indicatori dell'analisi di Gimbe: sono 1468 i casi testati ogni 100mila abitanti ed è tra i più bassi d'Italia anche il rapporto tra positivi e casi testati, 8,8%. I posti occupati da malati Covid in ospedale sono il 32%. Mentre i posti letto assegnati ai ricoverati in terapia intensiva scendono al 27%, quattro punti sotto la media nazionale. Intanto è stato scelto l'ospedale Brotzu di Cagliari per il "Vaccine day" del 27 dicembre quando saranno somministrate a 180 operatori sanitari altrettante dosi di siero Pfizer. I primi due vaccinati saranno l'infettivologo Silverio Piro e l'infermiera Virginia Boi. Sempre in tema di buone notizie arriva da Domus de Luna e da Fondazione Vodafone l'iniziativa per aiutare le famiglie in difficoltà a causa del coronavirus. Il progetto si chiama TiAbbraccio ed è rivolto a 3.000 persone in grave difficoltà, residenti a Cagliari e nei Comuni limitrofi. Saranno distribuiti loro viveri e generi di prima necessità. Intanto proprio relativamente alle festività alle porte arriva l'appello dei sindacati al presidente della Regione, Christian Solinas per tenere chiusi market e alimentari. (ANSA).