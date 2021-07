ANSA-IL-PUNTO/COVID: non si arresta corsa virus in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 23 LUG - La corsa alla prenotazione per i vaccini in Sardegna non c'è stata neppure dopo l'annuncio delle nuove regole per il green passa da parte del Governo, mentre invece prosegue quella dei nuovi contagi. Nell'ultimo aggiornamento del bollettino nazionale del ministero della Salute sono stati riportati 261 nuovi casi - rispetto ai 246 di ieri - su 6.890 tamponi effettuati. Non si registra nessun decesso (1.496 in totale nell'Isola) mentre scendono da 60 a 51 i ricoverati in area medica ma si registra l'ingresso di 2 persone in terapia intensiva (sei in totale). Il tutto mentre schizza verso l'alto il valore dell'indice di trasmissibilità del contagio Rt che nell'Isola raggiunge il valore di 2.24 (il doppio rispetto a 1.12 della scorsa settimana), secondo il monitoraggio settimanale dell'Iss-Ministero della Salute sull'andamento dei contagi da Covid-19 esaminato della cabina di regia.. La Sardegna continua ad essere classificata a rischio moderato. L'Isola rientra anche tra le quattro regioni che nel periodo tra il 16 e il 22 luglio hanno superato la soglia dei 50 casi per 100mila abitanti e che quindi, se non fosse stato previsto l'aggiornamento dei parametri nel nuovo decreto, sarebbero finite in zona gialla dalla prossima settimana. Nello specifico, la Sardegna, con 82,8 contagi su 100mila abitanti è in testa a tutte le altre. Seguono poi il Veneto (68,9), il Lazio (68,8) e la Sicilia (64,9). all'interno del territorio regione, dopo l'impennata di casi che ha riguardato il sud dell'Isola, crescono anche i positivi al Covid a Sassari e Alghero. Nel capoluogo di provincia il numero di contagiati supera di nuovo quota cento con 19 nuovi positivi in un giorno per un totale di 102 persone che hanno contratto il virus e 11 in quarantena. Una settimana fa casi positivi erano solo 45. Ad Alghero le persone contagiate sono attualmente 69 e 72 quelle in quarantena per essere entrate in contatto con casi positivi. Complessivamente nel nord ovest dell'Isola sono tre i pazienti Covid ricoverati. (ANSA).