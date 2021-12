ANSA-IL-PUNTO/ Covid: morta madre donna incinta

(di Francesco De Filippo) (ANSA) - TRIESTE, 07 DIC - È morta, di Covid, la madre della donna di 45 anni, incinta, anche lei contagiata, e ancora ricoverata all'ospedale Borgo Trento di Verona, entrambe no vax come il resto della famiglia. La vittima aveva 68 anni ed era ricoverata in Terapia intensiva all'ospedale di Cattinara a Trieste da circa venti giorni. Nel reparto Pneumo Covid dell'ospedale giuliano, era stato trattato per lo stesso motivo anche suo marito. L'intera famiglia, infatti, si è rifiutata di farsi vaccinare. Le condizioni della figlia, di 45 anni erano peggiorate velocemente attorno al 20 novembre. Preventivamente era stata quindi trasferita a Verona. Oggi sono stati diffusi i dati relativi ai controlli compiuti dalle forze dell'ordine ieri in alcune città della regione. Ne emerge un quadro buono, in cui i cittadini sono stati molto collaborativi e rispettosi delle regole. Da Tarvisio a Lignano, i carabinieri del Comando di Udine hanno controllato 1477 persone e 323 locali pubblici. Sono stati 321 i Green Pass controllati, 2 i titolari di attività sanzionati per non aver verificato che l'accesso ai propri esercizi pubblici avvenisse nel rispetto delle prescrizioni, e 9 le persone. A Pordenone le forze dell'ordine e le polizie Locali hanno controllato 1.051 persone e 126 esercizi pubblici, elevando 9 sanzioni per mancato possesso di Green pass, una per scorretto impiego della mascherina con 2 attività sanzionate dove sono state riscontrate irregolarità. Oggi in Fvg su 7.987 tamponi molecolari sono stati rilevati 388 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,85%. Sono inoltre 24.045 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 117 casi (0,48%). Oggi si registrano 11 decessi: persone di età compresa tra 60 e 93 anni. (ANSA).