ANSA-IL-PUNTO/COVID:Fvg, callcenter prenotazione 7/7 giorni

(ANSA) - TRIESTE, 26 MAG - "La vaccinazione per il Covid-19 può essere prenotata anche nel fine settimana attraverso il call center regionale, che risponde anche sabato e domenica. L'orario di attività del servizio nel fine settimana è infatti già stato ampliato per favorire l'adesione alla campagna vaccinale". Lo ha ribadito il vicegovernatore del Fvg Riccardo Riccardi, il quale ha spiegato che "normalmente il call center sospendeva le proprie attività dalle 14 del sabato fino alle 7 di lunedì mattina, ma l'orario è stato esteso anche al sabato pomeriggio, fino alle 17, e alla domenica, dalle 9 alle 17. Il numero 0434 223522 è quindi attivo 7 giorni su 7". L'ampliamento dell'orario riguarda, però, solo la prenotazione telefonica della prima dose di vaccino, mentre il call center mantiene gli usuali orari per tutte le altre attività di prenotazione, ovvero da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19 e sabato dalle 7 alle 14. Oggi in Fvg su 5.098 tamponi molecolari sono stati rilevati 22 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,43%. Sono inoltre 2.206 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi, per una percentuale di positività dello 0,36%. Oggi non si registrano decessi, ma si riscontrano 2 morti pregresse; i ricoveri nelle terapie intensive sono 10, mentre quelli in altri reparti scendono a 46. ASUGI comunica che dal 1 giugno 2021 il Servizio di Medicina Subacquea ed Iperbarica della SC (UCO) Anestesia Rianimazione e Terapia Antalgica, riapre anche per i trattamenti di routine. Limitazioni di numero pazienti e cicli, saranno dovuti ai protocolli di distanziamento e di pulizia/disinfestazione degli ambienti previsti dalle misure di norma per l'emergenza Covid-19. Verranno comunque ricontattate le persone che erano in programma le quali necessitano ancora delle cure. Per tutto il periodo dell'emergenza Covid-19, il servizio è stato garantito per le urgenze e emergenze. (ANSA).