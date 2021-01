ANSA-IL PUNTO/COVID:Fvg, aumentano decessi, 361 contagi

(ANSA) - TRIESTE, 11 GEN - In Friuli Venezia Giulia su 2.491 tamponi molecolari sono stati rilevati 309 nuovi contagi ai quali si aggiungono 52 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 14,49%. Sono inoltre 433 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 48 nuovi casi (11,08%). Sale il numero dei decessi: 30, tanti di più rispetto ai 22 di ieri . E aumenta anche il numero dei ricoveri nelle terapie intensive: 67 (ieri 64); cala invece quello dei ricoveri in altri reparti: 688 da 703. I decessi complessivamente ammontano a 1.928, i totalmente guariti aumentano a 40.631, i clinicamente guariti salgono a 1.116, mentre le persone in isolamento sono 12.164. Dal punto di vista politico, una "linea di prudenza uguale" per tutto il Paese è la posizione espressa dal governatore Fedriga durante la riunione tra Regioni e Governo. Posizione condivisa dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Infine, da oggi il Fvg è in zona gialla. Tra l'altro, è possibile spostarsi liberamente all'interno della regione dalle 5 alle 22 ma è vietato raggiungere regioni dove vigono colori diversi fino al 15 gennaio, fatti salvi comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Riaperti i negozi, fino alle 18, compresi bar e ristoranti; l'asporto è consentito fino alle 22, per la consegna a domicilio non sono previste restrizioni. Rimane in vigore fino al 15 gennaio anche l'ordinanza regionale 'anti assembramento'. (ANSA).