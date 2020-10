ANSA-IL-PUNTO/COVID:+1422 casi Veneto,stop spritz in strada

(ANSA) - VENEZIA, 21 OTT - Il Veneto fa i conti con l'aumento più alto di contagi Covid in un giorno, +1.422, molto peggio che nella prima ondata, ma non prevede ancora un lockdown o zone rosse' locali. La soglia dell'allarme, per la Regione resta sempre il tasso di occupazione della terapie intensive, che è sotto controllo. "In questo momento il tema del lockdown assolutamente non c'è - dice il governatore Luca Zaia - non lo prendiamo in considerazione". "Abbiamo 66 pazienti in terapia intensiva. Guardiamo con attenzione a questa evoluzione - aggiunge - I modelli matematici ci dicono che la curva è entrata in fase di crescita. Il nostro ruolo è fare in modo che si impenni con gradualità e che si alzi il meno possibile" Sul dato dei nuovi contagi - che porta a 36.843 gli infetti da inizio epidemia - pesa peraltro un fuori busta di 500 casi 'vecchi' su Venezia. In sostanza i dati degli ultimi 6 giorni (dal 15 ottobre) sono stati inseriti (per un aggiornamento informatico) in un solo colpo nel bollettino regionale, facendo schizzare il dato della provincia a +504 in 24 ore. Zaia ha inoltre spiegato che l'eventuale riapertura dei 10 Covid center ospedalieri avverrà solo nel momento in cui si supereranno i 150 malati Covid nelle terapie intensive, ovvero la 'fase 3' del nuovo piano di sanità pubblica. Nel report settimanale diffuso oggi dalla Regione si segnala che nel periodo 12-20 ottobre il Veneto ha contato 4.440 nuovi contagi, oltre 1.000 casi in più delle settimane di inizio marzo. Scattano intanto nelle città le misure restrittive delle movida, dopo il nuovo Dpcm. Da domani a Padova non sarà più possibile dopo le 21 bere spritz o altre bevande per strada e nelle piazze, ma solo nei bar e nelle abitazioni private. Lo prevede una nuova ordinanza emessa dal sindaco Sergio Giordani. Decisione presa per evitare qualsiasi assembramento o capannello incontrollato nel perimetro del centro, e quindi di dover nel caso chiudere le piazze. (ANSA).