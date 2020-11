L’anomalia di San Marino: negozi chiusi ma bar e ristoranti aperti fino a tardi

Nella Penisola italiana c’è una eccezione che sul fronte Coronavirus segue regole diverse da quelle stabilite dal governo Conte: è la Repubblica di San Marino dove i negozi chiudono prestissimo ma bar e ristoranti restano aperti e pieni di persone fino a tardi.

La clamorosa vicenda è stata portata alla luce sull’inserto bolognese del Corriere della Sera. “Sul Titano – ha spiegato il principale quotidiano italiano - da qualche settimana va in scena un copione ribaltato rispetto all’Italia intera. Per accorgersene è bastato passeggiare anche a metà settimana, la sera del mercoledì di San Martino, all’ora dell’aperitivo per le vie del centro storico arroccato sul monte. Mentre per le strade di Rimini alcuni si affrettavano a uscire dai negozi ancora aperti e altri con passo rapido vi entravano per le ultime compere, a San Marino scattava la serrata generale delle saracinesche”.

“Qui, ben prima delle 19 – ha scritto ancora il Corriere - ad affrettarsi sono i negozianti a chiudere a doppia mandata i loro esercizi. Ogni sera mentre nei centri storici della vicina Romagna le facciate dei palazzi sono illuminate dalle vetrine dei negozi ancora aperti e le zone grigie sono quelle della movida a San Marino la prospettiva è opposta. E a rischiarare la sera nebbiosa e quasi carducciana di San Martino erano solo i bar e i ristoranti aperti”.

E tra i frequentatori dei locali sammarinesi non mancano ovviamente i romagnoli che nel Titano trovano dunque il modo di eludere i divieti fissati dal governo italiano. E pazienza per il rischio contagio perché neanche San Marino è esente dal rischio virus. La conferma che non tutti in Italia hanno ancora capito la gravità della pandemia e l’importanza di affrontarla attraverso comportamenti individuali responsabili.