Speranza: 'Tutta l'Italia diventa zona bianca'. Cts dà il via libera all'apertura delle discoteche con il green pass

"Ho appena firmato, e ho appena avvisato il presidente della Regione, che anche la Val d'Aosta entra ora in zona bianca". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo a Oggi è un altro giorno su Rai1. Tutta l'Italia diventa dunque zona bianca.

Attesa per i dati sulla variante Delta. L'importanza della mascherina

"Sulla variante Delta avremo i risultati dell'Iss nei prossimi giorni, per fornire una fotografia con dati reali. Ma se una variante è più veloce tende a diventare dominante, lo abbiamo già visto con la variante Alpha. La mascherina è e resta uno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus. L'ordinanza che abbiamo fatto lo dice, deve essere sempre portata con sè ed è obbligatorio indossarla se c'è margine di rischio anche all'aperto, e sempre al chiuso" ha poi spiegato il ministro" ha aggiunto Speranza.

La battaglia contro il virus non è finita

"Non dobbiamo disperdere il patrimonio che abbiamo accumulato, in termini di abbattimento della curva dei contagi. Ma lo ripeto, ancora con questo virus non è finita. Bisogna continuare a mantenere le misure necessarie". "Ci sono ancora 2 milioni e mezzo di persone sopra i 60 anni che non hanno avuto una prima dose. Questa è la priorità assoluta per tutti noi. Abbiamo chiesto un sforzo alle Regioni per recuperare il più possibile. Vaccinarsi è l'unica strada per chiudere una stagione così drammatica. Ma devo dire che la risposta degli italiani è stata straordinaria, la campagna vaccinale sta andando avanti con numeri significativi" ha detto il ministro.

Convincere i dubbiosi

"Dove ci sono persone che hanno dubbi noi dobbiamo provare a convincerle con la trasparenza dei dati e l'evidenza scientifica. Il 95% delle persone che hanno perso la vita per il Covid aveva più di 60 anni. Questo dato deve spingerci a vaccinare prima di tutto i più anziani. Abbiamo dati buoni sugli ultra ottantenni, con l'82% di prime dosi, dati buoni anche tra i 70-80enni e tra i 60-70enni" ha concluso Speranza.

In Italia cresce la variante Delta

In Italia la variante Delta e' in aumento con una percentuale del 16,8%, mentre la più diffusa rimane ancora la variante alfa al 74,92%. Tuttavia, sebbene i dati di giugno non siano ancora consolidati, dalle prime segnalazioni di sequenziamenti, si segnala un aumento, in percentuale, dei casi di variante Kappa e Delta, la cosiddetta "indiana" e un suo sottotipo, che passano dal 4,2% nel mese di maggio, al 16,8% del mese di giugno (dati estratti al 21 del mese). Sono le prime segnalazioni delle ultime settimane, monitorate dal Sistema di Sorveglianza Integrata Covid-19 dell'ISS, in attesa della flash survey.

Ok ad apertura delle discoteche con il green pass

Via libera del Cts all'apertura delle discoteche in zona bianca. È questa, secondo quanto si apprende, l'indicazione degli esperti che nel parere che consegneranno al governo non hanno però indicato una data per la riapertura: dovrà essere l'esecutivo ad indicarla. Il Cts ha anche fissato una serie di paletti: si potrà entrare in discoteca solo con il green pass (certificato di guarigione o di vaccinazione o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti), andranno mantenuti i contatti dei clienti per 14 giorni, in modo da consentire il tracciamento in caso di necessità, e gli ingressi saranno contingentati.