Anno record per Msc Crociere in Italia, Napoli protagonista

(di Angelo Cerulo) (ANSA) - NAPOLI, 17 APR - Nel 2023 MSC Crociere conta di avere oltre 4 milioni di passeggeri movimentati nei porti italiani con la propria flotta (oggi di 21 navi, da giugno 22) il che significa 28 milioni di pernottamenti. In termini 'alberghieri', ha spiegato oggi Leonardo Massa, managing director di MSC Crociere, "offriamo più di 40mila camere per circa 95mila ospiti contemporaneamente sulle navi settimanalmente. Negli ultimi 8 mesi abbiamo varato tre navi investendo oltre 3 miliardi di euro per 7mila e 200 camere l'equivalente di 100 hotel da 72 camere". E Napoli, in questo ambito, riveste ormai un ruolo centrale con 83 scali previsti nell'anno per oltre 415mila passeggeri in una logica di 'destagionalizzazione'. L'occasione per fare il punto sulle attività e le prospettive del gruppo che fa capo all'imprenditore Gianluigi Aponte è stato l'arrivo nello scalo campano della nuova ammiraglia, la MSC World Europa, "la nave più 'sostenibile' all'interno del panorama crocieristico mondiale per le tecnologie utilizzate", ha detto Massa in una cerimonia svoltasi alla presenza, fra gli altri, oltre che del comandante della nave, Dino Sagani, del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dell'assessore regionale al Turismo, Felice Casucci, del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata. (ANSA).