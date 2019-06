Anm, Grasso: non sono una vittima, temo non ci sarà cambiamento

Roma, 16 giu. (askanews) - "Non mi sento una vittima". Lo ha affermato il presidente dell'Anm, Pasquale Grasso, che si è dimesso dopo lo scandalo giudiziario che sta colpendo duramente la magistratura. "Sicuramente quello che sento con dolore - ha sottolineato Grasso ai microfoni di Sky Tg24 - è che il mio richiamo al cambio di passo è stato assolutamente inascoltato e come temevo purtroppo, e in fin dei conti mi aspettavo, non si coglierà l'occasione per un cambiamento"."Perchè - ha spiegato il presidente dimissionario dell'associazione nazionale dei magistrati - il dire di allontanarsi dalle correnti come gruppi di potere e solo centri di elaborazione culturale è un qualcosa che viene declamato ma assolutamente non praticato in questi attimi, in questi momenti, in cui con una sorta di manuale Cencelli si stanno decidendo, immagino, i nomi e le appartenenze dei singoli che parteciperanno alla nuova giunta"."Sono orgoglioso - ha aggiunto Grasso - di aver avuto la capacità di prendere sulle mie spalle la responsabilità di scelte e di comportamenti di una generazione di magistrati che non è la mia, non tanto dal punto di vista anagrafico ma da un punto di vista comportamentale. Non mi riconosco sicuramente nei comportamenti di cui leggiamo quotidianamente sulla stampa".