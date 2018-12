Malato terminale scrive un libro per la figlia: "Voglio raccontare a Giulia chi era il padre che non conoscerà”

Un destino crudele quello di Andrea Bizzotto. Nel periodo che doveva essere il più bello della sua vita, si è sposato ed è diventato padre da poco, a soli 33 anni ha scoperto di avere un male incurabile che gli impedirà di crescere sua figlia Giulia di appena un anno e mezzo. Nonostante il dolore che si porta nel cuore da quando si è ammalato di un tumore raro, un sarcoma sinoviale attualmente al quarto stadio, l’ingegnere di Cittadella (Padova), ma residente in Germania ha deciso di compiere un gesto memorabile: ha scritto un'autobiografia, un libro che permetterà alla piccola quando lui non ci sarà più di conoscere il padre e sapere chi era e che cosa faceva.

Destino crudele

“Nessuno merita un tumore incurabile a 33 anni. Io mi meritavo la possibilità di crescere ed educare la mia piccola Giulia, portarla al primo giorno di scuola, prepararle il suo cibo preferito con amore, fare un viaggio da solo con lei. Mi meritavo almeno di lasciarle un ricordo reale di me, non un video o un libro. Forse non ce la farò, ma lotterò e mi impegnerò al massimo come ho sempre fatto, per fare qualcosa di buono nel tempo che Dio mi ha riservato”", ha scritto Andrea Bizzotto nella parte iniziale della sua autobiografia dal titolo "Storia di un maldestro in bicicletta".

La voglia di non arrendersi

Nonostante la diagnosi dei medici non gli abbia lasciato speranze, Andrea non ha rinunciato a curarsi, combatte contro il cancro in modo da strappare ancora un po’ di tempo alla malattia per stare con sua moglie Maria e per coccolare la loro bambina che sarà costretto a lasciare. Andrea è cosciente del fatto che non può sprecare neppure un minuto della vita che ancora gli rimane da vivere e vuole lottare con tutto se stesso per fare qualcosa di buon nel tempo che Dio gli concederà.

Un matrimonio speciale

Nel suo libro un posto speciale è riservato anche alla moglie. Andrea ha incontrato l’amore della sua vita a Witten, vicino Dortmund. Appassionato di buon cibo e natura, ha organizzato il matrimonio in soli due giorni: volevano promettersi il per sempre prima che il 33enne entrasse in sala operatoria per un intervento al torace. “È stato tutto spontaneo e per questo speciale”, ricorda nel suo volume

I video

Andrea ha deciso anche di realizzare, sempre per la figlioletta, anche alcuni video. Il ricavato dell'autobiografia confluirà in un fondo per la piccola. Quest'ultima, grazie al libro, riuscirà a scoprire il grande amore che il padre nutriva nei suoi confronti. Il 33enne ha affermato di essersi sottoposto a quattro cicli di chemioterapia adiuvante e a trenta radioterapie. La figlia Giulia è nata proprio nel momento in cui si stava sottoponendo a una chemio. Grazie alle sue insistenze i medici gli hanno concesso di staccare la flebo e assistere alla nascita della sua piccolina.

Il verdetto dei medici

Lo scorso marzo Andrea ha ricevuto una brutta notizia dai medici: ha pochi mesi di vita. Un verdetto difficile da accettare e metabolizzare, anche per una persona ottimista come Bizzotto che spera di arrivare almeno ai 40 anni. Sul Mattino di Padova sono state pubblicate alcune le parole scritte per far sapere quali sono le cose che gli mancheranno di più, quando lascerà questo mondo, come il gelato artigianale, il profumo della pizza, una fetta di San Daniele, ma anche la percezione di gustare un'ostrica freschissima guardando il mare.

Un gesto di altruismo

Andrea si sta spegnendo consapevole del fatto che la figlia, forse, troverà un'altra figura paterna e la moglie avrà al suo fianco un altro uomo. Un uomo che "la faccia sentire bene, amata e rispettata". La speranza del 33enne veneto è che, un giorno, la figlia possa leggere la sua autobiografia e carpire “il buono del meno buono”.