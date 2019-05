Ancora pioggia e temporali su gran parte dell'Italia

Roma, 27 mag. (askanews) - La circolazione depressionaria, attualmente posizionata sul Tirreno, continuerà a determinare una fase di spiccato maltempo su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni tirreniche centro-meridionali. L'arrivo di un nuovo sistema perturbato nord-atlantico inoltre produrrà, nel corso della giornata di domani, un'intensificazione dei fenomeni al nord con piogge e temporali diffusi.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quelli diffusi nei giorni scorsi e che prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sull'Emilia-Romagna, in successiva estensione a Lombardia e Veneto.Dalle prime ore di domani si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Umbria, Lazio, specie settori meridionali, Campania e su Basilicata e Calabria, specie settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione su alcuni bacini del Veneto, dell'Emilia-Romagna e sul versante tirrenico settentrionale della Calabria; valutata inoltre allerta gialla sul restante territorio della Calabria, dell'Emilia-Romagna e su gran parte del Veneto oltre che su parte della Lombardia, sull'intero territorio di Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Molise e su alcuni settori di Marche e Basilicata.