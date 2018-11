Ancora maltempo sull'Italia fino a venerdì prossimo

Roma, 3 nov. (askanews) - Il vortice di bassa pressione posizionato nei pressi della Sardegna condizionerà ancora il tempo del nostro Paese fino alla giornata di lunedì. In particolare la domenica vedrà ancora alcune piogge all'estremo Nord-Ovest e soprattutto un tempo instabile in Sardegna e una nuova intensificazione del maltempo nel settore peninsulare con piogge anche forti sul versante tirrenico e ionico. Lunedì la coda della perturbazione determinerà un tempo ancora piovoso su buona parte del Nord e residua instabilità sul settore del medio Tirreno. Il suo successivo allontanamento non coinciderà con un miglioramento del tempo. Tra martedì e mercoledì, infatti, una nuova perturbazione raggiungerà l'Italia portando altre piogge, specie al Nord, sul medio Tirreno e in Sardegna. Giovedì le correnti sud-occidentali cominceranno a divenire più asciutte e da venerdì l'estensione di un'alta pressione verso l'Italia dovrebbe dare inizio a un periodo decisamente più tranquillo.DOMENICA - Domani parzialmente soleggiato sul Triveneto, tendenza a qualche schiarita dal pomeriggio anche in Sicilia con le ultime piogge in mattinata, molte nubi sul resto d'Italia. Piogge all'estremo Nordovest, anche moderate a ridosso delle Alpi. In Sardegna ancora tempo instabile con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Peggiora sul settore peninsulare con piogge o rovesci a iniziare da Calabria e settore tirrenico; temporali anche forti su Lazio, Campania, Calabria e alto Ionio. Temperature massime in lieve aumento al Nord, per lo più in leggero calo nel resto d'Italia. Giornata ventosa sui mari di Ponente e sullo Ionio con possibili raffiche fino a 70-80 km/h nel Tirreno e nel Canale di Sardegna dove i mari risulteranno anche agitati.PROSSIMA SETTIMANA - Lunedì la coda della perturbazione determinerà ancora piogge sparse in buona parte del Nord, specie su settore Alpino, Triveneto, alto Piemonte e alta Lombardia. Condizioni di instabilità ancora presenti sul medio Tirreno con rischio di locali rovesci e temporali, in particolare tra Lazio e nord della Campania; qualche breve pioggia o rovescio anche su Sardegna e Salento. Tempo migliore con nuvole variabili nel resto del Centro-Sud; schiarite un po' più ampie tra Calabria e Sicilia. Temperature per lo più in lieve calo. Ventoso per venti meridionali in prevalenza di Scirocco sull'Adriatico, Ligure e Tirreno. Nella notte successiva precipitazioni di nuovo più diffuse al Nord-Ovest, prime avvisaglie di una nuova perturbazione che raggiungerà l'Italia nella giornata di martedì.Martedì al mattino piogge ancora concentrate perlopiù su Alpi, Friuli e Nord-Ovest con fenomeni anche moderati in Piemonte e possibili rovesci in Liguria. Qualche rovescio anche in Sardegna e prime piogge sull'ovest della Toscana. Nel pomeriggio si intensificano ulteriormente i fenomeni al Nord-Ovest con fenomeni anche forti su Piemonte, alta Lombardia e temporali, localmente forti, possibili in Liguria. Prime piogge anche nel Lazio. Tra sera e notte fase instabile anche sul settore Tirrenico e tra est della Lombardia e Triveneto, mentre, al Nord-Ovest, il tempo diventa più variabile. Temperature senza variazioni di rilievo. Altra giornata con venti moderati di Scirocco su Ligure, Adriatico e Tirreno; di Libeccio in Sardegna.Tra mercoledì e giovedì non assisteremo ancora a un miglioramento: umide correnti sud-occidentali saranno ancora responsabili di qualche pioggia al Nord, su medio Tirreno, specie mercoledì, quando avremo una breve fase instabile anche sul Sud peninsulare. Un miglioramento più significativo, con passaggio a tempo asciutto da Nord a Sud, sembra possibile a iniziare da venerdì.