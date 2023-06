Ancora controlli in Rsa a Napoli, carenze igienico-sanitarie

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Ancora controlli dei carabinieri, a Napoli, nelle residenze per anziani di Napoli, dopo il blitz di ieri che ha portato ad alcuni arresti per maltrattamenti. Stavolta, i militari della compagnia Vomero hanno ispezionato, con i colleghi del Nas e dell'ispettorato del lavoro, insieme con l'Asl, una struttura di via Luigia Sanfelice: riscontrata la presenza di cinque operatori socio sanitari in nero, cioè senza regolare assunzione e gravi carenze igienico-sanitarie nelle cucine.

L'attività di refezione è stata quindi sospesa. Sempre i carabinieri, ieri, hanno arrestato sette operatori socio sanitari nell'ambito di un blitz in una casa per anziani nella zona di Chiaia. Lì gli ospiti, tutti di età compresa tra 80 e 100 anni, venivano maltrattati, minacciati e narcotizzati dagli indagati. (ANSA). .