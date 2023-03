Ancora ciclone mediterraneo, maltempo su mezza Italia

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Ciclone mediterraneo ancora protagonista. L'inizio di marzo è governato dal vortice che vaga sul Mar Tirreno. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, prevede che il ciclone mediterraneo si muoverà lentamente nelle prossime ore dal Tirreno settentrionale verso il Tirreno centrale portando un peggioramento anche tra Lazio, Campania e Sicilia. Il tempo resterà uggioso con qualche precipitazione anche al Nord e sul resto del Paese, in un giovedì piuttosto instabile su tutto il Bel Paese. Il ciclone rimarrà anche nei giorni seguenti, con il maltempo che si sposterà da domani verso il Sud, seppur con precipitazioni residue anche al Nord-Est e sulla fascia adriatica centrale. In seguito, durante il weekend, il tempo resterà incerto al Sud sempre per il dominio ciclonico, mentre al Centro-Nord si apriranno ampie schiarite; non sono da escludere nella giornata di sabato nuvole residue sul medio Adriatico con brevi e locali rovesci. Insomma, una settimana dominata dal Ciclone mediterraneo con piogge, neve a bassa quota al Nord-Ovest e vento. Inoltre la prossima settimana con l'apertura della Porta Atlantica, ovvero l'arrivo di perturbazioni dall'Oceano Atlantico attraverso Penisola Iberica e Francia, sono previste piogge significative al Nord. Nel dettaglio - Giovedì 2. Al nord: migliora da est verso ovest.. Al centro: instabile con piogge specie su Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise. Al sud: piogge specie su Campania, Basilicata e Puglia. - Venerdì 3. Al nord: bel tempo. Al centro: nubi e locali rovesci, poi migliora gradualmente. Al sud: instabile con frequenti acquazzoni e neve sui rilievi. - Sabato 4. Al nord: bel tempo. Al centro: ultimi rovesci sulle adriatiche, soleggiato altrove. Al sud: piogge sparse con locali temporali e neve sopra i 1200 metri. Tendenza. Soleggiato su gran parte del Centro-Nord domenica, residua instabilità al Sud. Nuova settimana all'insegna della variabilità con tanto vento e piogge sparse. (ANSA).