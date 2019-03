Ancona, incidente piattaforma Eni: un disperso, due feriti gravi

Roma, 5 mar. (askanews) - Un disperso e due feriti gravi il bilancio dell'incidente avvenuto sulla piattaforma petrolifera dell'Eni al largo di Ancona. Secondo le prime ricostruzioni - come spiega la Direzione marittima di Ancona - c'è stato un cedimento strutturale durante il trasbordo di una bombola di azoto, che ha causato il crollo della gru in mare. Il gruista risulta disperso, i due uomini, a bordo dell'imbarcazione che avrebbe dovuto trasportare la bombola, sono rimasti gravemente feriti.L'incidente - spiega in una nota la Direzione marittima di Ancona - è avvenuto stamattina, alle 7.45 circa, a bordo della piattaforma di estrazione metanifera Barbara F della società Eni, posta nelle acque internazionali a circa 32 miglia nautiche dal porto di Ancona (circa 60 chilometri), "durante le operazioni di trasbordo di un bombolone di azoto, si è verificato il cedimento strutturale delle infrastrutture su cui era installata la gru di sollevamento", e "tale cedimento ha comportato la caduta in mare della gru e della relativa cabina di comando", all'interno c'era un dipendente Eni, 63 anni, che ora risulta disperso.Nella caduta - spiega ancora la Direzione marittima - le infrastrutture hanno colliso con il supply vessel, ormeggiato alle strutture della piattaforma, sul quale doveva essere posizionata la bombola di azoto, ferendo gravemente due operai, un 53enne e un 48enne, della società "Bambini" di Ravenna, che sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Torrette di Ancona con l'elicottero della società Eni, sul quale erano stati imbarcati i medici del 118.La gru e la cabina sono sostenute dai cavi di tenuta della piattaforma e sommerse a circa 30 metri di profondità. Sul posto sono presenti motovedette della Guardia costiera partite dal porto di Ancona e una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco, coordinati dalla sala operativa della Guardia costiera di Ancona.L'autorità giudiziaria ha aperto un'inchiesta e inviato i tecnici della Guardia costiera e dei vigili del fuoco per il sequestro della gru e accertare le cause dell'accaduto.