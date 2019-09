Anche a Milano si festeggia la Giornata mondiale della paella

Milano, 20 set. (askanews) - Una Giornata mondiale per la paella valenciana: anche a Milano, in questo 20 settembre, si è festeggiato il più noto piatto della cucina spagnola. A presentarcelo Eva Monterde, rappresentante dell'Ente turistico di Valencia. "La paella per noi valenciani - ha spiegato ad askanews - non è solo un piatto, ma è un evento sociale e familiare che riassume molte tradizioni locali. La paella è nata nel parco naturale di Albufera, a dieci km dalla città ed è fatta con ingredienti locali: il riso, di cui abbiamo migliaia di ettari di coltivazioni, il pollo e il coniglio che tenevamo in casa e le verdure coltivate da noi. E così è nato un piatto che ha un apporto nutritivo perfetto, che unisce carboidrati, proteine animali e verdure".Nel ristorante Albufera, nome quindi molto evocativo, i gestori Alice e Mateus hanno preparato diverse versioni del piatto. E a fare da padrona di casa all'evento c'era anche la direttrice dell'Ente di promozione del turismo spagnolo a Milano, Isabel Garana. "Io credo - ci ha detto - che oggi questo sia il nostro piatto più conosciuto ed è interessante come si sia andata adattando ai diversi luoghi, quindi non possiamo dire che sia solo un patrimonio della Spagna. In molti Paesi condividiamo la nostra cultura attraverso la paella".Cultura e cucina, sempre di più vanno di pari passo e sono un elemento di traino non solo per l'offerta della regione di Valencia. "La gastronomia - ha aggiunto la direttrice dell'Ente spagnolo - è una delle principali motivazioni che vengono prese in considerazione per scegliere una destinazione turistica e per la Spagna questo è un asse della politica turistica, perché grazie alla cucina ci si può avvicinare molto alla vera cultura spagnola".Nella giornata mondiale, anche se solo per 24 ore, i valenciani assicurano di avere messo da parte l'eterna diatriba su quale sia la "vera" Paella, anche se poi Eva Monterde, in italiano, ci ha confessato la sua unica verità: "La vera valenciana - ha concluso - è quella cucinata con il pollo, il coniglio e le verdure. Mai, mai, mai si mettono carne e pesce insieme. La paella mista è vietata da da noi".