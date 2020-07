Anac: spesi 3 mld per l'emergenza Covid. Appalti fermi per 19 mld

Roma, 2 lug. (askanews) - Nel primo quadrimestre del 2020 la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Bdncp) detenuta dall'Anac ha registrato 61.637 procedure connesse all'emergenza sanitaria, per una spesa complessiva di 3 miliardi (3,04 mld per l'esattezza). Il dato è riportato nella relazione annuale dell'Autorithy. "La gran parte dell'importo, oltre 2 miliardi, è riferibile al periodo più critico dell'emergenza, ovvero quello compreso fra il 1° marzo e il 10 aprile - si spiega - La voce di spesa più significativa è quella relativa alla fornitura di dispositivi di protezione individuale (dpi), che da sola rappresenta quasi il 70% del totale: mascherine (1 mld e 165 mln) e altri dpi come guanti, camici e visiere (942 mln)".La spesa legata all'emergenza Covid è stata gestita per poco più di un terzo a livello centralizzato nazionale (39%) e per la parte restante a livello regionale (61%). La spesa direttamente riferibile agli enti locali è invece del 4,5%. Da segnalare in particolare l'operato del Dipartimento della Protezione civile e della Consip (nominata dal Dipartimento soggetto attuatore), che - si legge nella Relazione Anac - "hanno effettuato affidamenti finalizzati alle esigenze di tutto il territorio nazionale, privilegiando nel periodo osservato le regioni nelle quali l'emergenza ha manifestato il maggiore impatto sulla popolazione". Dall'esame dei dati si rileva come il binomio Protezione Civile-Consip abbia effettuato gare per oltre 1 miliardo di euro.Secondo l'Anac, inoltre, l'emergenza Covid ha cambiato completamento lo scenario degli appalti: malgrado si sia in presenza di dati ancora provvisori, che devono essere consolidati, nel primo quadrimestre 2020 gli appalti sono scesi del 24% per numero e del 33% in valore, pari a 18,6 miliardi in meno. La Regione più colpita è la Lombardia (-63%, pari a una flessione di circa 10 mld), mentre alcune Regioni nel primo quadrimestre 2020 hanno fatto addirittura registrare dati positivi, come il Lazio (+14%, pari a 550 mln).Il presidente dell'Autorità, Francesco Merloni, ha lanciato l'allarme sulle infiltrazioni della criminalità organizzata grazie all'emergenza Covid: "Le organizzazioni criminali ricorrono sempre più spesso a sistemi corruttivi per raggiungere i loro scopi, approfittando anche delle situazioni emergenziali come quella in corso, con effetti devastanti sul sistema economico e sulle imprese sane, già pesantemente colpite dalla crisi".