Amministrative: Lollobrigida, domani chiusura,c.destra coeso

(ANSA) - ANCONA, 14 GIU - Per il centrodestra "domani riunione ultima che 'chiude' sostanzialmente per i 120 Comuni oltre i 15mila abitanti e praticamente dappertutto andiamo insieme: grande coesione nonostante ci troviamo su due fronti diversi". Così ad Ancona il capogruppo Fdi alla Camera Francesco Lollobrigida rispondendo ai giornalisti a margine della presentazione di una mozione nelle Marche per istituire un tavolo permanente delle professioni. "Per le Amministrative il centrodestra sta lavorando bene, - afferma - sta dimostrando che al di là del chiacchiericcio che si fa sulle divisioni interne, noi nelle grandi città ci presentiamo uniti dappertutto, anzi allargando la coalizione dei partiti più grandi e scegliendo candidati spesso civici e guardando anche a un modello di coinvolgimento basato non solo sull'onestà, che è una precondizione per fare politica, ma anche sulle competenze". "In questo ci differenziamo dai nostri avversari che invece nelle grandi città vanno divisi: - attacca Lollobrigida - a Roma il centrosinistra e il M5s hanno tre candidati; il centrodestra ne ha uno, anzi un ticket formato da due persone di grande competenza così sarà a Milano, Napoli, Bologna, Torino e anche nei piccoli centri". "Coesione" nel centrodestra nonostante le posizioni su fronti diversi: "Lega e Fi hanno scelto di stare al governo, - ricorda il capogruppo FdI alla Camera -, noi di stare all'opposizione perché ritenevamo essere più corretto ma lo facciamo collaborando con il governo Draghi nell'interesse dell'Italia senza prendere poltrone ma assumendoci delle responsabilità". (ANSA).