Amministrative: domani Antimafia su liste impresentabili

(ANSA) - ROMA, 30 SET - La Commissione parlamentare Antimafia si riunisce domani alle ore 17.15 circa per esaminare le cosiddette 'liste degli impresentabili' in vista delle amministrative di domenica e lunedì. In sala stampa sarà possibile, sul sistema a circuito chiuso, seguire la parte pubblica. Al termine il presidente Nicola Morra rilascerà brevi dichiarazioni in piazza San Macuto per il rispetto delle normative anticovid. Non ci sarà streaming. (ANSA).