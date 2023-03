Ambiente, De Vellis: impegno fondamentale per nuove generazioni

Roma, 31 mar. (askanews) - "Fin da subito ho accettato di essere coinvolto in questo progetto fondamentale per la sostenibilità ambientale del nostro territorio. Tutta l'opera messa in atto anche oggi, per rispettare l'Agenda 2030 dell'Onu, sarà fondamentale per le nuove generazioni, Lo dobbiamo soprattutto a loro".Così Christian De Vellis, direttore tecnico della De Vellis Servizi Globali S.r.l., in occasione della presentazione alla stampa presso la Camera di Commercio Frosinone Latina, nella sede di Frosinone, di "Automobile Club Frosinone, motore del cambiamento", Progetto divulgativo - promosso da Automobile Club Frosinone, da TSA S.r.l. e De Vellis Servizi Globali S.r.l. - che si articola in un ciclo biennale di eventi divulgativi gratuiti sui temi legati alla sostenibilità ambientale e alla protezione del capitale naturale del Pianeta secondo gli scopi assunti dall'ONU con "Agenda 2030" e i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.