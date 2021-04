Prima la difesa poi l'ammissione di Amazon: "Addetti alle consegne costretti a fare pipì nelle bottiglie"

E' di neanche dieci giorni fa il primo sciopero nazionale maturato in seno ai lavoratori di Amazon, a partire di ritmi insostenibili di consegna dei pacchi ("fino a 300 al giorno") fino a includere altri dettagli dello scadimento delle condizioni di lavoro. Ed ecco che il gigante dell'ecommerce fondato da Jeff Bezos ammette il primo dettaglio imbarazzante di una gestione del personale su cui bisognerà fare evidentemente delle riflessioni.

"Costretti a farla nelle bottiglie, è vero"

Sembava una provocazione socialista-comunista, quella del regista inglese Ken Loach che nel suo film Sorry We Missed You mostrava i dipendenti Amazon addetti alle consegne così stritolati fra ritmi di lavoro disumani da arrivare a urinare dentro le bottiglie. Tempo per fare pausa e andare in bagno: zero. Invece ora è il marchio di Bezos ad ammettere che questo accade e a scusarsi, complice la denuncia di un deputato democratico americano, Marc Pokan. Quest'ultimo aveva denunciato attraverso i suoi social: "Retribuire i dipendenti con 15 dollari l’ora non vuol dire che si tratti di un posto di lavoro all’avanguardia, soprattutto se li costringi a fare la pipì nelle bottiglie di plastica". Amazon ha dovuto ammettere con imbarazzo: "Sappiamo che a volte i nostri guidatori possono avere problemi nel trovare la toilette a causa del traffico o a volte perché percorrono strade in zone rurali, e questo specialmente nel periodo della pandemia quando molti bagni pubblici sono stati chiusi".

Il problema c'è, al momento non sappiamo come risolverlo

Alle scuse, il colosso delle vendite e delle consegne, ha dovuto aggiungere che i tentativi precedenti di negare e ridimensionare la cosa, sono stati "un autogol". A far pensare è però la chiusa del ragionamento di Amazon che da una parte ammette che il problema degli addetti alle consegne che non trovano tempo e modo di espletare un bisogno fisiologico è di vecchia data, ma che ora che questo problema è ammesso ed evidente, "non abbiamo come risolverlo, ma cercheremo soluzioni".