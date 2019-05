Altroconsumo lancia una 'class action' contro Facebook. 'Non può usare i dati, paghi 285 euro per ogni anno'

"Tenendo conto dei benefici commerciali che Facebook ha ottenuto violando la protezione dei dati e le normative a tutela dei consumatori, chiederemo per te e per tutti gli utenti iscritti a Facebook un risarcimento di 285 euro per ogni anno di iscrizione al social (tra valore economico dei dati e danni morali)". Altroconsumo va all'attacco di Facebook promuovendo una class action degli utenti iscritti per violazione dei dati personali.

Cambridge Analytica insegna

Tutto è cominciato con lo scandalo di Cambridge Analytica, la società di consulenza britannica che utilizzò milioni di dati raccolti nei profili del social network per le sue eleborazioni a fini elettorali senza l'autorizzazione degli interessati. Da qui il passo per ripristinare la legalità e risarcire gli utenti per l'uso improprio dei loro like, dei post, delle immagini e più in generale di tutte le informazioni e interazioni che ogni giorno si riversano sul social di Zuckerberg.

Per questo Altroconsumo, assieme alle associazioni di consumatori di Belgio, Spagna e Portogallo, chiede che venga riconosciuto il valore dei dati degli utenti e che ognuno di loro riceva un risarcimento quantificato in 285 euro per ciascun anno di partecipazione. La causa sarà seguita gratuitamente dagli avvocati dell'associazione e l'adesione può avvenire attraverso il sito internet.

Come aderire alla class action

Altroconsumo chiede non solo il risarcimento ma anche l'obbligo per Facebook di informare gli iscritti sull'uso dei loro dati e di proibirne l'uso non autorizzato. "Anche il social del resto ammette che 'le informazioni personali degli utenti sono state condivise in modo improprio' - scrive l'associazione di consumatori -. Ma al momento da Zuckerberg sono arrivate ai consumatori soltanto le sue scuse. Noi però non siamo i suoi burattini". L'adesione alla class action può essere fatta attraveros il sito di Altroconsumo e a ora sono già 86.168 le persone che hanno deciso di aderire.