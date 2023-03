Altra forte scossa di terremoto nella zona di Umbertide

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Un'altra forte scossa di terremoto è stata appena avvertita nel centro di Perugia. I palazzi hanno tremato anche nel centro del capoluogo umbro. La scossa è stata avvertita in diverse zone di Perugia e in altre località dell'Umbria. E' stata seguita da un'altra meno forte. Le due scosse di terremoto in Umbria si sono registrate a distanza di cinque minuti l'una dall'altra: la prima, alle 20.08, ha avuto una magnitudo provvisoria tra 4.4 e 4.9, la seconda, alle 20.13, tra 3.7 e 4.2. L'Ingv ha quindi determinato la magnitudo precisa in 4.6 con epicentro a sei chilometri da Umbertide. (ANSA).