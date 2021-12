Da oggi l'Alto Adige è in zona gialla. Altre tre regioni si preparano a cambiare colore nelle feste

Nel giorno in cui entra in vigore il Super green pass, l'Italia "perde" un altro pezzo di bianco laddove i contagi da Covid 19 hanno superato la soglia prevista per questo colore. E' il caso dell'Alto Adige, che entra in zona gialla dopo il Friuli Venezia Giulia. Tutto il resto dell'Italia resta in zona bianca.

Regole più severe per la ristorazione e l'intrattenimento

Il presidente Arno Kompatscher, con l'ordinanza n° 37, ha inserito delle norme più severe nella gastronomia e nelle aree di intrattenimento. "La consumazione all’interno dei locali (al tavolo e al banco) è ammessa solo previa presentazione della certificazione verde", si legge. Per andare in treno o in bus è obbligatoria la mascherina FFP2 a partire dai 6 anni. Per quanto riguarda gli impianti sciistici, "trovano applicazione le linee guida nazionali". L’ordinanza prevede mascherine obbligatorie all'aperto in caso di assembramenti.

Nel caso di “spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all’aperto, sono svolti dietro la presentazione da parte del pubblico della certificazione verde rinforzata", si legge ancora nell'ordinanza. Stesso discorso per le le attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; eventi sportivi, stadi e palazzetti; feste e cerimonie pubbliche. L'obbligo di mascherina non è previsto per chi sta svolgendo attività sportiva.

A Natale giallo quasi certo per altre tre regioni

Secondo un modello matematico utilizzato da Il Messaggero, a salutare la zona bianca durante le feste potrebbero essere Calabria, Lombardia e Veneto. Per Capodanno, sempe secondo lo stesso criterio, dovrebbero poi aggiungersi al gruppo anche le Marche. Le altre invece, Lazio compreso, non dovrebbero correre rischi di questo tipo. Strano a dirsi, ma i dati che riguardano Roma sarebbero incoraggianti, con meno ricoveri in vista in base al Rt. Il modello utilizzato dal quotidiano utilizza i dati della Protezione civile e dell'Istituo superiore di sanità (Iss) e tiene conto degli indici Rt.

Le regioni che destano meno preoccupazioni

Da tenere d'occhio a causa di un trend in crescita minore ma comunque significativo, Liguria ed Emilia Romagna che invece potrebbero affrontare la zona gialla nel 2022. Infine, al contrario, si stima un lieve calo dei tassi di ospedalizzazione in Basilicata, Puglia, Sardegna e Toscana.