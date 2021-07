Alpinista bloccato su ghiacciaio Miage, salvato nella notte

(ANSA) - AOSTA, 30 LUG - Un alpinista tedesco in difficoltà è stato soccorso nella notte a 2.300 metri di quota, sul ghiacciaio del Miage (massiccio del Monte Bianco). Verso le 19.30 di giovedì 29 luglio ha chiamato la famiglia in Germania, dicendo di avere un problema alla caviglia e di non essere in grado di proseguire. I familiari, a loro volta, hanno allertato gli amici dell'alpinista in Italia che hanno lanciato l'allarme, chiamando la Centrale unica del soccorso. L'elicottero ha eseguito numerosi sorvoli fino al calare del buio, senza avvistarlo. Una squadra via terra composta da tecnici del Soccorso alpino valdostano e da personale del Soccorso alpino della guardia di finanza ha percorso il ghiacciaio fino a raggiungere l'alpinista, che era fermo a quota 2.300 metri. L'uomo, portato a valle, è stato affidato alle cure del personale sanitario. (ANSA).