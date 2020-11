Alluvione Sardegna: Polstrada in prima linea nei soccorsi

(ANSA) - NUORO, 29 NOV - Strade cancellate dai detriti da presidiare giorno e notte, soccorsi in arrivo a Bitti da scortare, allevatori e abitanti del paese da raggiungere: una mole di lavoro enorme svolta in queste ore dalla Polizia Stradale di Nuoro, guidata dal comandante Leo Testa. "Da ieri mattina sono stati inviati a Bitti sei dei nostri equipaggi per i primi soccorsi e per limitare la circolazione nelle strade statali e provinciali che risultavano invase dai detriti dal fango e dall'acqua - ha detto all'ANSA il comandante della Polstrada -. In stretta cooperazione con le altre forze di Polizia, la Protezione civile e i vigili del fuoco ieri mattina abbiamo proceduto alla ricerca delle persone che risultavano scomparse, l'ultima delle quali è stata trovata deceduta stamane. E' stato necessario adoperarci per provvedere all'evacuazione delle vie a rischio del Comune di Bitti e accompagnare gli abitanti presso le strutture a loro dedicate. Abbiamo inoltre messo in contatto le famiglie con i loro cari che erano fuori dal paese dopo che le linee telefoniche sono saltate". Nonostante i diversi compiti in cui è stata impeganta, la Polstrada non ha perso di vista il presidio delle strade. "Abbiamo scortato le colonne mobili dei Vvf, della Protezione civile e dei volontari da tutta la Sardegna arrivate arrivati in paese sulla Bitti-Sologo, unica strada trafficabile e accompagnarle al centro di smistamento della Protezione civile. Al contempo lavoravamo nel presidio di tutte le strade della provincia, da Galtelli a Torpé a Oliena e Siniscola, supportando le operazione della Protezione civile e accompagnando i mezzi in tutte le località richieste. Tutto questo - ha concluso Testa - è stato possibile grazie alla sinergia tra tutti gli enti preposti alla sicurezza dalle popolazioni colpite dall'allavione". (ANSA).