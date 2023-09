Alluvione Marche: sindaca Ostra,vittime ferita non rimarginabile

(ANSA) - OSTRA, 06 SET - "Tutti i Comuni colpiti dall'alluvione (del 15 settembre 2022, ndr) ce la faranno a riprendersi, anche se le ferite che sono state lasciate da chi non c'è più non saranno rimarginabili": così all'ANSA la sindaca di Ostra (Ancona), Federica Fanesi, stamani a margine della presentazione del progetto per la ricostruzione del ponte Coppetto.

A Ostra, uno dei Comuni più colpiti dall'alluvione del 15 settembre, che ha provocato danni nelle province di Ancona e Pesaro Urbino ci furono cinque vittime, delle 12 complessive, mentre una persona risulta ancora oggi dispersa. "Le vite che non ci sono più resteranno un vuoto, per tutto il resto ci attrezzeremo", ha aggiunto la sindaca. Che ha rimarcato la "necessità di fare presto" nel recupero delle infrastrutture, "anche se posso testimoniare che la filiera istituzionale, dalla Regione, la Provincia, i Comuni, ha lavorato in maniera ineccepibile, facendo tutto ciò che è stato possibile fare, anche se comprendo bene lo stato d'animo delle persone che vedono in un anno, quanto è trascorso, un tempo interminabile". (ANSA). .