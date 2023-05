Trovato un cadavere a Lugo: sono 15 i morti nell'alluvione in Emilia-Romagna

Sale a quindici il numero delle vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato il 23 maggio nelle campagne di Belricetto di Lugo, nel Ravennate. Non sono ancora terminate le operazioni di identificazione da parte dei carabinieri. Ma si ritiene possa trattarsi di un 68enne di Fusignano di cui era stata segnalata la scomparsa il 17 maggio. Alcuni testimoni avevano riferito di aver visto il 68enne scendere da un furgone per essere poi trascinato dalle acque, salite fino a sfiorare il tettuccio del mezzo.

Oltre 100 scuole danneggiate

Sono 105 i plessi scolastici statali interessati dagli effetti dell'alluvione, 49 le istituzioni scolastiche che hanno segnalato criticità per la ripresa dell'attività didattica, 58 quelle che hanno segnalato criticità per viabilità e trasporti, 44 quelle che hanno segnalato la destinazione di parte dei locali a sfollati. E' una prima stima dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna: le situazioni di emergenza o maggiore criticità si concentrano nel forlivese, cesenate, faentino, lughese, ravennate e su parte del bolognese. Gli studenti coinvolti in diversa misura nell'evento sono circa 150mila.

Bomba d'acqua a Fabriano

Il maltempo ha colpito anche le Marche. Una bomba d'acqua si è abbattuta su Fabriano, in provincia di Ancona. Prima un'intensa grandinata con chicchi come ciliegie ha imbiancato la strada tra la città e la frazione di Marischio in pochi minuti. Poi una pioggia violenta e fittissima che ha fatto saltare i tombini, provocando veri e propri fiumi lungo molte strade cittadine. Ci sono stati allagamenti di scuole, edifici pubblici, negozi.