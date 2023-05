E' allerta rossa, attese precipitazioni diffuse. Identificato il sesto cadavere del Ravennate

Torna la pioggia sull'Emilia-Romagna e l'emergenza non si ferma. Ci sono ancora vaste aree sott'acqua, le frane stanno mettendo in ginocchio l'Appennino ed è confermata l'allerta rossa. Le precipitazioni potrebbero infatti far di nuovo innalzare il livello dei fiumi. Non solo: il passaggio delle piene dei fiumi ha ingrossato il fitto reticolo di canali agricoli che continuano ad esondare come in un effetto domino tanto che l'acqua ha allagato una parte consistente della periferia di Ravenna.

Quattordici vittime

Sono 14 le vittime, oltre 15.000 il numero delle persone che hanno dovuto lasciare la propria casa. Gli interventi di assistenza alla popolazione proseguono 24 ore su 24 e sono 8.000 i cittadini che hanno già trovato accoglienza in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni in palestre, palazzetti dello sport e scuole. Si prova anche a correre ai ripari con operazioni idrauliche mai fatte prima: è in corso una manovra per provare a invertire le acque del Cer, il Canale emiliano-romagnolo, ovvero l'albero maestro del reticolo dell'irrigazione, per portarle nel Po. A Ravenna è stato costruito un argine di terra per provare a limitare le inondazioni.

(Ansa)

Identificato il sesto cadavere del Ravennate

Il corpo ritrovato il 19 maggio in via della Valle a Faenza, il sesto morto accertato per il maltempo nel Ravennate (il quattordicesimo in Emilia-Romagna) è stato identificato in Giordano Feletti, 79enne del posto. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti di ritorno alle loro abitazioni quando le acque hanno iniziato a ritirarsi: la salma galleggiava in giardino ricoperta di fango. La zona si trova in un'area depressa della città romagnola che come tale si era riempita d'acqua: l'uomo però viveva in un piano rialzato e quindi non si capisce come mai si trovasse a livello del terreno. La Procura di Ravenna, come nel caso degli altri decessi legati all'alluvione, ha aperto un fascicolo conoscitivo (modello 45, senza ipotesi di reato).