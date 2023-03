Allestite tende in Umbria dopo le scosse a Umbertide

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Il Comune e la Protezione civile stanno allestendo posti letto per ospitare le persone che non se la sentono di dormire in casa questa notte a Umbertide dopo le forti scosse di terremoto di oggi. Secondo quanto si è appreso, si stanno montando tende nell'area della Protezione civile di Pian d'Assino, proprio nella zona dell'epicentro. Saranno inoltre organizzati posti letto nella palestra della scuola primaria "Giuseppe di Vittorio", nel centro storico di Umbertide. (ANSA).