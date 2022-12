Nuova ondata di maltempo sull'Italia, scatta l'allerta gialla in 5 regioni

Il maltempo continua a colpire l'Italia e per la giornata di giovedì 15 dicembre, sarà allerta meteo gialla in 5 regioni: si tratta di gran parte dell’Emilia-Romagna e su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Giovedì, infatti, un’area di bassa pressione in arrivo dalla Francia verso il Mar Ligure, porterà sull’Italia nord-occidentale aria fredda nei bassi strati, insieme a precipitazioni diffuse su parte del centro-nord, che assumeranno quindi carattere nevoso fino a bassa quota sulle regioni di nord-ovest.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede, nevicate intorno ai 300-500 metri su Liguria e Piemonte, temporaneamente a quote più basse sul Piemonte meridionale, con apporti al suolo da deboli a moderati. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata quindi valutata anche l'allerta gialla sulle 5 regioni.

Venerdì il maltempo si concentrerà maggiormente sul Centro Italia con piogge e temporali anche intensi tra Toscana, Umbria e Marche. Piogge o rovesci sparsi su Friuli Venezia Giulia, Levante ligure, Veneto, Lombardia orientale, Emilia, Abruzzo e Campania Centro-settentrionale. Possibili temporali in Sardegna, in particolare sul versante occidentale. Qualche residua nevicata sulle Alpi confinali dell'Alto Adige. Temperature in leggero rialzo al Nord ma con massime comprese tra 3 e 8°C sulle pianure, picchi di 22°C al Sud. Vento forte da Sud-Ovest sul Tirreno e da Sud-Sudest sul basso Adriatico. Mari generalmente molto mossi su queste zone. Previste condizioni meteorologiche favorevoli al fenomeno dell'acqua alta nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 dicembre