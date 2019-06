Allerta protezione civile: ancora piogge e temporali in Lombardia

Roma, 14 giu. (askanews) - Avviso di maltempo della Protezione civile: ancora piogge e temporali in Lombardia, nella regione è segnalato il livello di allerta gialla."Correnti umide e instabili - ha spiegato il Dipartimento della protezione civile - continueranno ad interessare le nostre regioni nord-occidentali con rovesci e temporali sparsi che risulteranno più attivi durante il corso della prossima notte".Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, venerdì 14 giugno, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, sabato 15 giugno, allerta per rischio temporali sulla Lombardia nord-occidentale.