Allerta meteo per venti di burrasca sull'Italia. Nel weekend temperature sottozero

Un nucleo gelido proveniente dalla Russia ha fatto irruzione sull'Italia portando venti di burrasca prima sul nord ovest e sulle isole maggiori e poi anche sul resto d'Italia. L'intenso flusso di masse d'aria di origine polare porterà un rapido peggioramento delle condizioni meteo sul Centro-Sud e a causa della concomitante diminuzione delle temperature, le precipitazioni saranno nevose fino a quote collinari, in particolar modo sulle regioni tirreniche meridionali. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile.

Vento e neve anche a bassa quota

Dalle prime ore di venerdì, dunque, secondo l'allerta, previste nevicate fino a quote collinari, con sconfinamenti fino a quote di 300 metri, su Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con accumuli generalmente deboli, fino a localmente moderati. Inoltre, su Basilicata e Calabria si prevedono, a partire dalla mattinata di domani, nevicate fino a quote di 800 metri, in calo nel pomeriggio fino a quote di 400-600 metri, con accumuli moderati o localmente abbondanti. Valutata per domani allerta gialla in Calabria, su gran parte della Sicilia e su settori della Basilicata.

Prorogata allerta in Sardegna

Prorogata sino a tutta la giornata del 15 gennaio l'allerta meteo in Sardegna per il forte vento. Dopo avere toccato punte di 85 km/h il maestrale rimarrà forte con punte di 60km/h soprattutto sulle coste nord occidentali dell'isola e sui rilievi, Un'attenzione è prevista solo nella serata di venerdì. La protezione civile regionale mette anche in guardia per possibili mareggiate "sulle coste occidentali e settentrionali esposte a nord-ovest, con graduale attenuazione dei fenomeni durante la rimanente parte della giornata di venerdì".

Crollo delle temperature

Stando a quanto riferito dal team del sito IlMeteo.it i venti si faranno più intensi, e soffieranno su tutta l’Italia, nella prima parte del weekend. La Tramontana flagellerà il basso Adriatico e lo Ionio con mareggiate sulle coste pugliesi, la Bora soffierà sul medio e alto Adriatico, il Grecale sul Tirreno e il Maestrale in Sardegna. Le temperature subiranno un repentino crollo con valori notturni sottozero su quasi tutta Italia e valori massimi vicino allo zero al Nord, non più alti di 6°C sul resto del Paese. Il vento gelido acuirà ulteriormente la sensazione del freddo.

Domenica, ulteriore peggioramento

Ma la condizione meteorologica subirà un peggioramento nella giornata di domenica quando, una perturbazione atlantica, giungerà di gran carriera dalla Francia e si tufferà sul Mediterraneo provocando intense precipitazioni nevose che possono interessare anche le basse pianure.